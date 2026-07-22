Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»

Агент нападающего «Леона» Федерико Виньяса Даниэль Гутьеррес подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры о трансфере футболиста.

По словам Гутьерреса, московский клуб уже направил официальное предложение.

«Спартак» прислал официальное предложение. Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные клубы», – сказал Гутьеррес.