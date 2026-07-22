Новую форму «Динамо» сравнили со сгущенкой

Московское «Динамо» показало новую форму на сезон-2026/27 с символом «V» в качестве главного элемента.

Бело-голубые представили три комплекта экипировки. Ключевой деталью дизайна стал знак «V», который одновременно символизирует победу (victory) и отсылает к историческому динамовскому ромбу.

Под публикацией о презентации формы самым популярным стал комментарий, сравнивающий новый дизайн с банкой сгущенки.