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Новую форму «Динамо» сравнили со сгущенкой

Вчера, 17:25
4

Московское «Динамо» показало новую форму на сезон-2026/27 с символом «V» в качестве главного элемента.

Бело-голубые представили три комплекта экипировки. Ключевой деталью дизайна стал знак «V», который одновременно символизирует победу (victory) и отсылает к историческому динамовскому ромбу.

Под публикацией о презентации формы самым популярным стал комментарий, сравнивающий новый дизайн с банкой сгущенки.

  • В XXI веке «Динамо» не завоевало ни одного трофея на высшем уровне – единственным достижением остается победа в ФНЛ.
  • Последний раз клуб брал Кубок 31 год назад, а чемпионство – 50 лет назад.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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baggio80
1784730888
🤣🤣🤣
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...уефан
1784731118
...ну, как-то так - по мотивам банки советского сгущённого молока)...
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Томик
1784738464
До дизайна банки сгущенного молока этим рисовальщикам как до Китая раком. Как будто была неплохая форма в полоску, но забыли на окне и она выцвела. Или может быть испортили большое количество полосатого материала и решили форму для "Динамо" пошить - эти схавают. Хуже только новая эмблема одного новоиспеченного члена РПЛ.
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FCSpartakM
1784739154
мы-то знаем, что это не виктори, а лого чангана.
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