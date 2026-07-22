Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио

В агентстве SCC Management, которое работает с вингером «Нанта» Яссином Бенхаттабом, прокомментировали информацию о том, что «Краснодар» сделал предложение по трансферу игрока.

«Это просто интерес, здесь нет ничего конкретного», – ответили в агентстве.

Сообщалось, что «Краснодар» направил по Бенхаттабу предложение, превышающее 3 миллиона евро.

23-летний француз в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Нант», а затем ушел на правах аренды в «Реймс», где в 13 играх отметился 1 голом и 2 ассистами.

В агентстве FARO SPORTS, представляющем вингера «Флуминенсе» Агустин Каннобио, опровергли информацию об интересе «Краснодара» к игроку.

«Нет, это неправда», – сообщили в агентстве.

Сообщалось, что «Краснодар» обсуждает с игроком условия контракта с зарплатой в районе 2,5 миллиона евро в год, а сумма трансфера в случае успеха переговоров может составить 12-13 миллионов евро.