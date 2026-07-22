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  • Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио

Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио

Сегодня, 09:39
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В агентстве SCC Management, которое работает с вингером «Нанта» Яссином Бенхаттабом, прокомментировали информацию о том, что «Краснодар» сделал предложение по трансферу игрока.

«Это просто интерес, здесь нет ничего конкретного», – ответили в агентстве.

  • Сообщалось, что «Краснодар» направил по Бенхаттабу предложение, превышающее 3 миллиона евро.
  • 23-летний француз в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Нант», а затем ушел на правах аренды в «Реймс», где в 13 играх отметился 1 голом и 2 ассистами.

В агентстве FARO SPORTS, представляющем вингера «Флуминенсе» Агустин Каннобио, опровергли информацию об интересе «Краснодара» к игроку.

«Нет, это неправда», – сообщили в агентстве.

Сообщалось, что «Краснодар» обсуждает с игроком условия контракта с зарплатой в районе 2,5 миллиона евро в год, а сумма трансфера в случае успеха переговоров может составить 12-13 миллионов евро.

  • 27-летний Каноббио на ЧМ-2026 провел за Уругвай 3 матча, забил 1 гол.
  • В 2026-м он провел за клуб 27 игр, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Флуминенсе Краснодар Нант Каноббио Агустин Бенхаттаб Яссин
Комментарии (2)
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...уефан
1784705654
...Канаббиос Хуан-Мари а Краснодаре был бы в масть)...
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strazovichen
1784708561
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 14-й год на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
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