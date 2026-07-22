Новая информация о возвращении Мелкадзе в «Спартак»

Агенты предложили форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе московским клубам.

«Сразу нескольким московским клубам предложили рассмотреть покупку Георгия Мелкадзе.

Предложения купить 29-летнего нападающего «Ахмата» поступили как минимум трем командам – «Локомотиву», «Спартаку» и ЦСКА.

Железнодорожники от предложения отказались сразу: хотя раньше Мелкадзе и был в шорт-листе «Локомотиве», руководство клуба не готовы платить 6 миллионов евро за игрока (именно такую сумму обозначили агенты). От двух других клубов окончательного ответа пока не было», – написал источник.