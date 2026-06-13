Мелкадзе посетил США и рассказал об обстановке на ЧМ-2026

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе находится в США. Он рассказал об обстановке на чемпионате мира-2026.

– Станислав Саламович [Черчесов] освободил сборников от первого сбора, и поэтому мы подъедем уже на второй сбор, который будет проходить в Сербии.

Здесь (в Нью‑Йорке) отдыхаю. Каждый второй‑третий день мы играем в футбол. Друг тренирует ребят, им 16-17 лет, мы с ними двигаемся. Вот вчера двигались, сейчас нахожусь у них на товарищеской игре. Подсказываю ребятам, им тоже очень интересно поработать со мной. Я сегодня в роли тренера.

– Планируете посетить матч Бразилия – Марокко?

– Нет. У меня по датам вообще не получалось, я не планировал попадать на чемпионат мира. И так получилось, что из‑за сборной я сюда попал. Мне кажется, если сейчас смотреть билеты, все уже давно раскуплено. Поэтому не смогу посетить, – заявил Мелкадзе.

Кроме того, Мелкадзе поделился впечатлениями об атмосфере в городе во время чемпионата мира.

– Как обстановка на улицах Нью‑Йорка? Ажиотаж?

– Вчера гулял по Таймс‑сквер и не могу сказать, что там ощущается атмосфера чемпионата мира. Если сравнивать с 2018 годом, то тогда была огненная атмосфера, а здесь как будто просто бразильцы чуть‑чуть приехали, и все.