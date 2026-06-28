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В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Мелкадзе

Сегодня, 11:59
11

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал нахождение форварда Георгия Мелкадзе в шорт-листе «Спартака».

«Нас не удивляет, что наши игроки востребованы на рынке. Но опять же – к нам не обращались. Если Георгий будет так же прогрессировать, то по нему предложения точно будут», – сказал Айдамиров.

  • 29-летний Мелкадзе в этом сезоне провел за «Ахмат» 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с грозненцами рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Мелкадзе в 1,8 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (11)
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Томик
1782638037
Если...то будут, конечно.
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k611
1782639827
Зачем наступать на те же грабли. Не нужен он Спартаку...
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rash1959
1782640097
"к нам не обращались" - и это очень радует.
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NewLife
1782640419
Кто-нибудь из помойных экспердов еще будет вякать, что Спартак не самый популярный клуб. Каждый день все новости про ЧМ, либо придуманные про Спартак.😆
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spartak_88
1782652916
он уже был в Спартаке)) ничего не вышло, зачем опять?
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spartak_88
1782652944
свой воспитанник это хорошо, но ничем не проявил себя
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timon2401
1782653075
Эво их понесло-то… Что ни Дзюба, то Тюкавин... А теперь еще и Мелкадзе приплели))) Кто еще из неликвида нам интересен.
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