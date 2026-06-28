В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Мелкадзе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал нахождение форварда Георгия Мелкадзе в шорт-листе «Спартака».

«Нас не удивляет, что наши игроки востребованы на рынке. Но опять же – к нам не обращались. Если Георгий будет так же прогрессировать, то по нему предложения точно будут», – сказал Айдамиров.