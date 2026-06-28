В «Ахмате» отреагировали на интерес «Спартака» к Мелкадзе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал нахождение форварда Георгия Мелкадзе в шорт-листе «Спартака».
«Нас не удивляет, что наши игроки востребованы на рынке. Но опять же – к нам не обращались. Если Георгий будет так же прогрессировать, то по нему предложения точно будут», – сказал Айдамиров.
- 29-летний Мелкадзе в этом сезоне провел за «Ахмат» 34 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с грозненцами рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мелкадзе в 1,8 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»