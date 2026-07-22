Фомин описал Шварца двумя словами

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин охарактеризовал главного тренера команды Сандро Шварца.
– Мне кажется, что он стал чуть спокойнее, менее эмоциональным. Все равное много поменялось в плане быта, игроков. Мне кажется, он еще присматривается, а команда присматривается к нему. Сейчас проходит тот период адаптации, когда мы становимся одной командой. Тренер понимает нас, а мы его.
Некоторые подходили, спрашивали про него. Говорили, что тренер эмоциональный. Спрашивали, какой футбол хочет видеть. Базовые вещи отвечали, конечно.
– Фишки про него рассказал?
– Мне кажется, Сандро – типичный европеец. С ним можно и поговорить. Спорить, конечно, нет, но если у тебя есть какой‑то вопрос, к нему можно спокойно подойти и обсудить, неважно, молодой или опытный игрок. Он всегда открыт.
– С какими мыслями ты встретил новость о его назначении?
– С позитивными. Было понятно, что клуб ищет нового тренера, выбор пал на тренера, с которым я работал, с кем у меня был хороший период, у клуба был хороший период. Когда выходили новости, я ждал, что это не просто слухи, так и случилось. Я обрадовался. Мы с ним всегда были на связи. Даже эти четыре года мы всегда с ним какие‑то моменты обсуждали, поздравляли друг друга с праздниками, сохраняли с ним связь.
- Шварц возглавил футбольное «Динамо» в конце мая.
- Немецкий специалист уже работал с москвичами с 2020 по 2022 год.
- Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ в сезоне-2021/22, а также добралась до финала FONBET Кубка России.