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Фомин описал Шварца двумя словами

22 июля, 14:29

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин охарактеризовал главного тренера команды Сандро Шварца.

– Мне кажется, что он стал чуть спокойнее, менее эмоциональным. Все равное много поменялось в плане быта, игроков. Мне кажется, он еще присматривается, а команда присматривается к нему. Сейчас проходит тот период адаптации, когда мы становимся одной командой. Тренер понимает нас, а мы его.

Некоторые подходили, спрашивали про него. Говорили, что тренер эмоциональный. Спрашивали, какой футбол хочет видеть. Базовые вещи отвечали, конечно.

– Фишки про него рассказал?

– Мне кажется, Сандро – типичный европеец. С ним можно и поговорить. Спорить, конечно, нет, но если у тебя есть какой‑то вопрос, к нему можно спокойно подойти и обсудить, неважно, молодой или опытный игрок. Он всегда открыт.

– С какими мыслями ты встретил новость о его назначении?

– С позитивными. Было понятно, что клуб ищет нового тренера, выбор пал на тренера, с которым я работал, с кем у меня был хороший период, у клуба был хороший период. Когда выходили новости, я ждал, что это не просто слухи, так и случилось. Я обрадовался. Мы с ним всегда были на связи. Даже эти четыре года мы всегда с ним какие‑то моменты обсуждали, поздравляли друг друга с праздниками, сохраняли с ним связь.

  • Шварц возглавил футбольное «Динамо» в конце мая.
  • Немецкий специалист уже работал с москвичами с 2020 по 2022 год.
  • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ в сезоне-2021/22, а также добралась до финала FONBET Кубка России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Фомин Даниил Шварц Сандро
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