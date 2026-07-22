Глава «Динамо» честно ответил, перейдет ли Тюкавин в «Зенит»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев исключил трансфер Константина Тюкавина в «Зенит».
«Константин Тюкавин играет за московское «Динамо». У нас действующий контракт. Этим все сказано.
История закрыта», – сказал Ивлев.
- Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.