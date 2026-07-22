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  • Глава «Динамо» честно ответил, перейдет ли Тюкавин в «Зенит»

Глава «Динамо» честно ответил, перейдет ли Тюкавин в «Зенит»

Вчера, 18:38

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев исключил трансфер Константина Тюкавина в «Зенит».

«Константин Тюкавин играет за московское «Динамо». У нас действующий контракт. Этим все сказано.

История закрыта», – сказал Ивлев.

  • Сообщалось, что «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за форварда, который был открыт к переходу, но московский клуб отказался от сделки.
  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
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