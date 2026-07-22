Глава «Динамо» честно ответил, перейдет ли Тюкавин в «Зенит»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев исключил трансфер Константина Тюкавина в «Зенит».

«Константин Тюкавин играет за московское «Динамо». У нас действующий контракт. Этим все сказано.

История закрыта», – сказал Ивлев.