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Карпин снялся в кино вместе с Филом из «Бригады»

Вчера, 18:49
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин снялся в игровом кино. Фильм называется «Дух барса».

«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе «Дух барса». Кино про юношескую команду «Алании», которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол.

Мы вместе с Сергеем Карасевым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах», – написал Карпин в телеграм-канале.

  • Одну из ролей в фильме сыграл актер Владимир Вдовиченков, известный по роли Фила в сериале «Бригада».
  • Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.
  • Команда отстранена от международного футбола с 2022 года.

Фото: телеграм-канал Валерия Карпина

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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...уефан
1784737932
...а Карпин-то Карасёва за талию взял!) "Вон оно чё, Михалыч!"(с)...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784743333
Почему Инфантино в судейской форме?
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рылы
1784751842
этим летом, кстати, утонул этот, как его... который в сериале был своим - а в конце почти всю бригаду перерезал, и которого потом белый замочил. короче, вы поняли.
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