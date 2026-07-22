Карпин снялся в кино вместе с Филом из «Бригады»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин снялся в игровом кино. Фильм называется «Дух барса».

«Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе «Дух барса». Кино про юношескую команду «Алании», которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол.

Мы вместе с Сергеем Карасевым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах», – написал Карпин в телеграм-канале.

Одну из ролей в фильме сыграл актер Владимир Вдовиченков, известный по роли Фила в сериале «Бригада».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

Команда отстранена от международного футбола с 2022 года.

Фото: телеграм-канал Валерия Карпина