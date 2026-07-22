Раскрыты финансовые условия, предложенные зенитовцу Адамову по новому контракту

«Зенит» сделал предложение вратарю Денису Адамову о новом контракте.
«Зенит» предлагает Денису долгосрочный контракт самую высокую в РПЛ зарплату среди вратарей, даже больше, чем у Станислава Агкацева – больше порядка 1,5 – 1.7 миллиона евро в год.
Представители Адамова хотят больше на 300 тысяч евро», – написал источник.
- 28-летний Адамов провел за питерцев 61 матч, пропустил 36 мячей, сыграл на ноль в 30 встречах.
- Он воспитанник «Краснодара».
- Агент Адамова – Кирилл Ливанов.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»