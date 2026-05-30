Символическая сборная сезона РПЛ от Карпа

Инсайдер Иван Карпов составил свою символическую сборную сезона РПЛ.
Вратарь: Денис Адамов.
Защитники: Нино, Игорь Дивеев (все – «Зенит»), Фахд Муфи («Оренбург»), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники: Руслан Литвинов, Эсекьель Барко (оба – «Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян.
Нападающие: Джон Кордоба (оба – «Краснодар»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»).
Запасные: Станислав Агкацев («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»), Кевин Андраде («Балтика»), Дуглас Аугусто («Краснодар»), Данил Пруцев («Локомотив»/ «Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Брайан Хиль («Балтика»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова