Джикия раскрыл человека, который организовал его возвращение в «Локо»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия рассказал, что лично организовал трансфер в родной клуб.

– Как вообще стал возможен трансфер в «Локомотив»?

– Все решилось очень быстро. После ухода из «Спартака» мог несколько раз оказаться в «Локомотиве», но только сейчас я взял все в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать все, чтобы перейти в «Локомотив». Получилось. И вот я здесь.

– А что изменилось в Турции?

– У меня был контракт еще на год вперед в «Антальяспоре», но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения... Многое изменилось с приходом нового тренера – я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чем и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат.

Сразу же вступил в переговоры с «Локомотивом», оперативно прошел медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Четко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду.

– Ты уже сказал, что переход в «Локомотив» «взял в свои руки». То есть агенты в этом не участвовали?

– Переход в «Локомотив» состоялся без агентов. Расторжение с «Антальяспором» проходило так же, но я проводил консультации, естественно. У нас есть команда, с которой мы работаем много лет: все прекрасно знают, что мой агент – Вадим Шпинев. Но могу сказать, что у меня с ним уже не агентские отношения, а дружеские. Когда я ему рассказал, что подписал контракт с «Локо», он только за меня порадовался.

Я очень благодарен Вадиму и всей нашей команде. Но сегодня получилось так, что я зашел в «Локомотив» без помощи агентов. Это интересная история для российского футбола, на которой мне бы хотелось сделать акцент.

Есть хорошие агенты, люди, которые могут порадоваться за тебя. К счастью, мне с этим повезло. С первого дня в профессиональном футболе я с Вадимом. Он всегда на связи, рядом со мной. Любой выходной – мы вместе, пьем чай, встречаемся семьями. Мне повезло.

– Нередко бывало, что журналисты звонили Вадиму Шпиневу с вопросами о тебе, а он сразу говорил: «Так Георгий у меня сидит, сейчас обсудим».

– Так и есть. Он всегда меня ждет у себя дома. Наши рабоче-агентские отношения переросли в дружеские. И дай бог, чтобы они такими остались на всю жизнь. Главное – здоровья побольше.