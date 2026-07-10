Сафонов рассказал о своей суперспособности

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов похвастался острым зрением.

«У меня есть суперспособность. На каждом стадионе я нахожу Марину среди 30 тысяч зрителей, и иногда даже сам не могу объяснить себе, как это получается. Мне это даeт возможность сконцентрироваться, потому что на всeм стадионе мне важен только один человек.

И когда что-то получается или нет, я всегда ищу глазами еe и знаю, что она сидит на трибуне и говорит: «Давай, мой родной!» – сказал Матвей Сафонов.