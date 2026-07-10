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Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными

10 июля, 16:53
3

Жорже Жезуш назначен главным тренером сборной Португалии. Официально о подписании контракта с 71-летним специалистом в пятницу объявила Португальская федерация футбола.

Жезуш сменил на этом посту Роберто Мартинеса.

«Мы пришли побеждать» – говорится в публикации, которую федерация разместила в соцсетях перед пресс-конференцией.

  • Португальский тренер оставался без работы с мая, когда покинул «Аль-Наср» после второй в карьере победы в чемпионате Саудовской Аравии. До этого он также выигрывал титул с «Аль-Хилялем» в сезоне-2023/24. В составе «Аль-Насра» под его руководством выступали португальские сборники Криштиану Роналду и Жоау Феликс.
  • Для Жезуша это первый опыт работы во главе национальной команды за почти 40-летнюю тренерскую карьеру, стартовавшую в сезоне-1989/90 в клубе «Амора» из третьего дивизиона. С тех пор он возглавлял «Фелгейраш», «Униан Мадейра», «Эштрелу Амадору», «Виторию Сетубал», «Виторию Гимарайнш», «Морейренсе», «Униан Лейрию», «Белененсеш», «Брагу», «Бенфику», «Спортинг», «Аль-Хилаль», «Фламенго» и «Фенербахче».
  • Среди главных трофеев Жезуша – Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии с «Фламенго», три титула чемпиона Португалии с «Бенфикой», Кубок Португалии, шесть Кубков португальской лиги (один из них – со «Спортингом»), два Суперкубка Португалии и Кубок Турции.

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Португалия Жезуш Жорже
Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1783692237
По рекомендации Кристинки
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mihail200606
1783693432
Пришли они побеждать.. выиграют опять никому ненужную лигу наций и будут радоваться
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СПОРТ 21 века
1783729211
Если Жезуш действительно пришёл в распоряжение клуба, значит, Криштиану с вероятностью 95% никуда из сборной не уйдёт и, скорее всего, сыграет на следующем чемпионате мира. Ему на тот момент будет в районе 45, но внешне он никак не поменяется. Будет также держать себя в форме, как и сейчас. Жорже Жезуш — это человек Роналду. Криштиану с этим наставником осилил тяжелейшую для него Саудовскую Аравию — снял с трона неподъёмный Аль-Хиляль. Поэтому и в этом случае почти наверняка легенда Португалии захочет сыграть на ЧМ 2030 у себя на родине. И кто знает, может, он его ещё и выиграет. Ну а что касается ЧЕ 28, Роналду 100% там сыграет. Чтобы он сейчас прессе ни сказал, при Жезуше он точно останется...
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