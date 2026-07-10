Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными

Жорже Жезуш назначен главным тренером сборной Португалии. Официально о подписании контракта с 71-летним специалистом в пятницу объявила Португальская федерация футбола.
Жезуш сменил на этом посту Роберто Мартинеса.
«Мы пришли побеждать» – говорится в публикации, которую федерация разместила в соцсетях перед пресс-конференцией.
- Португальский тренер оставался без работы с мая, когда покинул «Аль-Наср» после второй в карьере победы в чемпионате Саудовской Аравии. До этого он также выигрывал титул с «Аль-Хилялем» в сезоне-2023/24. В составе «Аль-Насра» под его руководством выступали португальские сборники Криштиану Роналду и Жоау Феликс.
- Для Жезуша это первый опыт работы во главе национальной команды за почти 40-летнюю тренерскую карьеру, стартовавшую в сезоне-1989/90 в клубе «Амора» из третьего дивизиона. С тех пор он возглавлял «Фелгейраш», «Униан Мадейра», «Эштрелу Амадору», «Виторию Сетубал», «Виторию Гимарайнш», «Морейренсе», «Униан Лейрию», «Белененсеш», «Брагу», «Бенфику», «Спортинг», «Аль-Хилаль», «Фламенго» и «Фенербахче».
- Среди главных трофеев Жезуша – Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии с «Фламенго», три титула чемпиона Португалии с «Бенфикой», Кубок Португалии, шесть Кубков португальской лиги (один из них – со «Спортингом»), два Суперкубка Португалии и Кубок Турции.
Источник: «Бомбардир»