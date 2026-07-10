Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными

Жорже Жезуш назначен главным тренером сборной Португалии. Официально о подписании контракта с 71-летним специалистом в пятницу объявила Португальская федерация футбола.

Жезуш сменил на этом посту Роберто Мартинеса.

«Мы пришли побеждать» – говорится в публикации, которую федерация разместила в соцсетях перед пресс-конференцией.