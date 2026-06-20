Невеста Роналду поддерживает на ЧМ-2026 не Португалию

Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, поддерживает на чемпионате мира-2026 не португальцев.

Девушка разместила в соцсети пост в поддержку своей страны – сборной Испании. При этом Джорджина родилась в Аргентине.

Церемония бракосочетания Криштиану и Джорджины запланирована на лето 2026 года и пройдет на Мадейре после завершения чемпионата мира. Торжество состоится в родном городе футболиста.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, у них двое общих детей. О помолвке модель объявила в августе 2025 года.

Португалия и ДР Конго сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел игру полностью, не отметившись голевыми действиями. Он обновил личный антирекорд на крупных турнирах сборных.

Фото: соцсети Джорджины Родригес