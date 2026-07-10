Аршавин спрогнозировал, как Испания выступит в оставшейся части ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что сборная Испании проиграет Франции в полуфинале ЧМ-2026.

«Испания жиденько начала, но прибавляет от игры к игре. Они напоминают «Барселону» лучших времен. Но им не хватает центрального нападающего. Испанцы пройдут Бельгию, но проиграют сборной Франции в полуфинале», – сказал Аршавин.

Игра 1/4 финала ЧМ-2026 Испания – Бельгия пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

Победитель сыграет с Францией в полуфинале.

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