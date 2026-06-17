ЧМ-2026. Португалия с 41-летним Роналду потеряла очки с ДР Конго – 1:1

Португалия не смогла обыграть ДР Конго в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Команды обменялись голами до перерыва – отличились Жоау Невеш и Йоанн Висса.
Встреча проходила на «Энерджи Стэдиум» в Хьюстоне.
41-летний капитан португальской сборной Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.
В этой группе ЧМ-2026 также выступают Колумбия и Узбекистан.
Чемпионат мира. Группа K. 1 тур
Португалия - ДР Конго - 1:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Невеш, 6; 1:1 - Й. Висса, 45+5.
Источник: «Бомбардир»