ЧМ-2026. Португалия с 41-летним Роналду потеряла очки с ДР Конго – 1:1

Португалия не смогла обыграть ДР Конго в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Команды обменялись голами до перерыва – отличились Жоау Невеш и Йоанн Висса.

Встреча проходила на «Энерджи Стэдиум» в Хьюстоне.

41-летний капитан португальской сборной Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.

В этой группе ЧМ-2026 также выступают Колумбия и Узбекистан.