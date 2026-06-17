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  • ЧМ-2026. Португалия с 41-летним Роналду потеряла очки с ДР Конго – 1:1

ЧМ-2026. Португалия с 41-летним Роналду потеряла очки с ДР Конго – 1:1

17 июня, 21:59
27

Португалия не смогла обыграть ДР Конго в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Команды обменялись голами до перерыва – отличились Жоау Невеш и Йоанн Висса.

Встреча проходила на «Энерджи Стэдиум» в Хьюстоне.

41-летний капитан португальской сборной Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут.

В этой группе ЧМ-2026 также выступают Колумбия и Узбекистан.

Чемпионат мира. Группа K. 1 тур
Португалия - ДР Конго - 1:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Ж. Невеш, 6; 1:1 - Й. Висса, 45+5.
Таблица турнира Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (27)
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Baggio1986
1781722929
Кристинке пора заканчивать с футболом
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Красногорск_Фан
1781723036
Грусть какая то. Никакого привычного задора в игре Португалов, в товарняках лучше играли. Только папуасам устроили национальный праздник. Нет сомнений Колумбия их разберет на части
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bratskij
1781723072
Кристинка мёртвый совсем. А впрочем так им и надо.
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волчарик
1781723297
Еще одни докатали мяч. Роналду ни о чем, даже лень из офсайдов выходить.
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Desma
1781723410
Криш оба тайма проходил пешком. Ну, и на кой такой игрок?
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levon_man
1781723521
Нда, практически вся сборная звезды. А команды нет. Плюс великовозрастный эгоист
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Garrincha58
1781723613
Как с таким европейским звёздным составом так играть Мартинес загубил сборную Бельгии теперь взялся за португальцев. Просто ужас Витинья Фернандеш только мешались друг другу они в своих клубах ведут игру в сборной оба не заметны. Атаки одним флангом дальних ударов нет а ведь многие бить умеют. Тренер ты тренер ли? Я за португалию не болею, но не приятно смотреть, как они играют в сборной такие мастера
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Император 1
1781723795
Уже не удивлён
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Айболид
1781723940
После стартовых матчей Швйцарии , Испании и Турции , это уже не сенсационный ,а скорее закономерный результат .
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781724030
Я не фанат Роналдо,но зачем на него всё вешать,если вся команда мёртвая
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