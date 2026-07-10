Мбаппе потребовал замену в матче ЧМ-2026 против Марокко

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, не смог доиграть четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026 против Марокко.
На 76-й минуте форвард, успевший отметиться голом и результативной передачей, лег на газон и дал понять, что не готов продолжать игру. Поле он покинул самостоятельно.
Вместо лучшего бомбардира в истории французской сборной на замену вышел Жан-Филипп Матета.
- В следующем раунде Франция сыграет с Испанией или Бельгией.
- Франция вышла в полуфинал на третьем чемпионате мира подряд.
- Финал чемпионата мира-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси
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Источник: «Бомбардир»