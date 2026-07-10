Реакция Макрона на выход Франции в полуфинал ЧМ-2026

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на выход сборной Франции в полуфинал чемпионата мира-2026 после победы над Марокко.
«Гордость за наших «синих». Браво Марокко – великому сопернику этим вечером, как и четыре года назад. Франция в полуфинале – с блеском и братством!» – написал Макрон в соцсети X.
- В четвертьфинале мирового первенства команда Дидье Дешама, капитаном которой выступает Килиан Мбаппе, переиграла марокканцев со счетом 2:0.
- В полуфинале французы встретятся с победителем пары Англия – Норвегия.
- Франция вышла в полуфинал на третьем чемпионате мира подряд.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: аккаунт Эмманюэля Макрона в Х