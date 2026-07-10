Реакция Макрона на выход Франции в полуфинал ЧМ-2026

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на выход сборной Франции в полуфинал чемпионата мира-2026 после победы над Марокко.

«Гордость за наших «синих». Браво Марокко – великому сопернику этим вечером, как и четыре года назад. Франция в полуфинале – с блеском и братством!» – написал Макрон в соцсети X.

В четвертьфинале мирового первенства команда Дидье Дешама, капитаном которой выступает Килиан Мбаппе, переиграла марокканцев со счетом 2:0.

В полуфинале французы встретятся с победителем пары Англия – Норвегия.

Франция вышла в полуфинал на третьем чемпионате мира подряд.

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