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Реакция Макрона на выход Франции в полуфинал ЧМ-2026

10 июля, 16:28
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Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на выход сборной Франции в полуфинал чемпионата мира-2026 после победы над Марокко.

«Гордость за наших «синих». Браво Марокко – великому сопернику этим вечером, как и четыре года назад. Франция в полуфинале – с блеском и братством!» – написал Макрон в соцсети X.

  • В четвертьфинале мирового первенства команда Дидье Дешама, капитаном которой выступает Килиан Мбаппе, переиграла марокканцев со счетом 2:0.
  • В полуфинале французы встретятся с победителем пары Англия – Норвегия.
  • Франция вышла в полуфинал на третьем чемпионате мира подряд.

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Источник: аккаунт Эмманюэля Макрона в Х
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Марокко Франция
Комментарии (2)
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Цугундeр
1783690325
Фу, сколько бравура.) Думал, он на радостях своему деду лобзик подарил..)
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Дэнгил
1783692917
Комментарий удален пользователем
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