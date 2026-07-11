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Дзюбу ждут в клубе ФНЛ

11 июля, 20:25
6

Заместитель председателя совета директоров «Урала» Григорий Иванов хочет видеть в клубе нападающего Артема Дзюбу.

«Всегда хочется немного лучше. И тренерский штаб настраивается, чтобы мы нашли ещe несколько игроков. Селекционный отдел просматривает большое количество футболистов, идут переговоры. Время ещe есть. Нельзя сказать, что уже сейчас мы полностью укомплектованы. Если я скажу, какие зоны мы хотим усилить, эти игроки сразу станут дороже. Главное, чтобы они были сильнее тех, что уже есть у нас.

Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешeл к нам, в «Урал». Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы», – сказал Иванов.

  • В августе 2022 года Дзюба, после ухода из «Зенита» перешел в «Адана Демирспор». За турецкую команду нападающий провел 5 матчей и забил 1 гол.
  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Урал Дзюба Артем Иванов Григорий
Комментарии (6)
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evgevg13
1783793054
Урал точно хочет в РПЛ?
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Hector вернулся
1783854227
Как раз два дебила это сила!
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Exnaton
1783884023
Реально хороший вариант...
Ответить
Karpathian
1783995541
Какой нафиг Дзюба? Задолбали уже старперов подбирать... то Побревняк, то щас вот это чудо-юдо...
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