Ямаль – о полуфинале ЧМ-2026: «Франции стоит нас опасаться»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Франции.

«Я считаю, что если кому‑то и стоит опасаться, то именно Франции – нас. Именно мы обыграли их в прошлом году [в полуфинале Лиги наций].

Встретятся две великолепные сборные. На мой взгляд, это две сильнейшие национальные команды мира», – заявил Ямаль.

Французы сыграют с испанцами во вторник, 14 июля.

Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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