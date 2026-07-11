Ямаль – о полуфинале ЧМ-2026: «Франции стоит нас опасаться»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Франции.
«Я считаю, что если кому‑то и стоит опасаться, то именно Франции – нас. Именно мы обыграли их в прошлом году [в полуфинале Лиги наций].
Встретятся две великолепные сборные. На мой взгляд, это две сильнейшие национальные команды мира», – заявил Ямаль.
- Французы сыграют с испанцами во вторник, 14 июля.
- Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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Источник: Marca