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Ямаль – о полуфинале ЧМ-2026: «Франции стоит нас опасаться»

11 июля, 13:57
14

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Франции.

«Я считаю, что если кому‑то и стоит опасаться, то именно Франции – нас. Именно мы обыграли их в прошлом году [в полуфинале Лиги наций].

Встретятся две великолепные сборные. На мой взгляд, это две сильнейшие национальные команды мира», – заявил Ямаль.

  • Французы сыграют с испанцами во вторник, 14 июля.
  • Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Marca
Чемпионат мира Барселона Испания Франция Ямаль Ламин
Комментарии (14)
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Император 1
1783768886
Франция вас размажет.
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Mirak92
1783769001
Мбаппе сказал, что они не самые сильные. Ямаль кричит, что они сильные. Думаю АфроФранкия накажет Испанию
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IVANRUS777
1783773449
Крутейший полуфинал. Такие матчи редко бывают скучными. Французы более атлетичны и линия обороны у них помощнее. Испании прийдётся с ними очень тяжело. Мбаппе набрал сумасшедший ход, а вот Ямаль пока что не так ярко играет. По мне французы фавориты.
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Цугундeр
1783774256
))) Прихиревшиий пубертатник. Бешенная жаба с лягушатами загонит вас под камень.)
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k611
1783776224
Не говори гоп пока не перепрыгнешь...
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Play
1783777141
Вас, прежде всего, стоит опасаться болельщикам, которые будут этот матч смотреть. Вы даже игру с ярчайшей Францией можете превратить в снотворное.
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Romeo 123
1783777896
Хоть кто-то засадит этотому недорозумению
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