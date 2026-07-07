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  • Тренер Испании – об игре Ямаля с Португалией: «Он вселил страх»

Тренер Испании – об игре Ямаля с Португалией: «Он вселил страх»

Сегодня, 11:09
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру вингера команды Ламина Ямаля в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:0).

«Ламин Ямаль сыграл один из лучших матчей. Очень важный день для его развития. Травма Нуну Мендеша связана с теми нагрузками, которые Ламин на него оказал.

Он проделал потрясающую работу. Он вселил страх. Это один из лучших матчей в карьере Ламина. И у него еще многое впереди. Нам нужно, чтобы он продолжал совершенствоваться», – сказал де ла Фуэнте.

  • Единственный гол в матче на 90+1-й минуте забил Микель Мерино.
  • Испания в 1/4 финала встретится с Бельгией.

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Источник: As
Чемпионат мира Испания Португалия Ямаль Ламин де ла Фуэнте Луис
Комментарии (2)
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Император 1
1783412387
Так себе он сыграл. Вообще, судя по матчу, Испания не умеет завершать атаки, вместо удара бесполезный пас.
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