Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством

Полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас не вернулся на родину после чемпионата мира из-за угроз в адрес семьи.

Причиной агрессии болельщиков стал промах игрока на 114-й минуте матча 1/8 финала против Швейцарии.

При счете 0:0 Кампас не реализовал выгодный момент, пробив выше ворот. Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти колумбийцы одержали победу – сам полузащитник свой удар реализовал.

Кампас выступает в Аргентине за «Росарио Сентраль».

Несмотря на это, фанаты не простили футболисту упущенную возможность. Угрозы начали поступать как самому Кампасу, так и членам его семьи. Ему пришлось закрыть комментарии в социальных сетях.

Журналист Камильо Пинто сообщил в соцсетях, что игрок не полетел со сборной в Колумбию именно из-за волны негатива.

Хаминтон Кампас обратился к болельщикам с публикацией в соцсетях:

«Моя Колумбия, пожалуйста, никогда не забывайте об уважении. Мы можем испытывать эмоции, но они не оправдывают ненависть и жизнь в страхе», – написал Кампас.

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