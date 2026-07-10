Воробьев считает, что cборная России смогла бы дойти до финала ЧМ-2026

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев предположил, как национальная команда выступила бы на ЧМ-2026.

«Конечно, сборная России вышла бы из группы [при таком формате]. Еще бы пройти плей-офф и до финала дойти. Не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного.

Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира. Я еще верю, что сыграю на большом турнире», – сказал Воробьев.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

28-летний Воробьев провел за национальную команду 4 матча в 2024–2026 годах, забил 1 гол.

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