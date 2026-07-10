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  • Воробьев считает, что cборная России смогла бы дойти до финала ЧМ-2026

Воробьев считает, что cборная России смогла бы дойти до финала ЧМ-2026

10 июля, 12:39
22

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев предположил, как национальная команда выступила бы на ЧМ-2026.

«Конечно, сборная России вышла бы из группы [при таком формате]. Еще бы пройти плей-офф и до финала дойти. Не шучу, а почему нет? В футболе нет ничего невозможного.

Вы прекрасно видели, что сборную Кабо-Верде никто не знал, а она так провела чемпионат мира. Я еще верю, что сыграю на большом турнире», – сказал Воробьев.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • 28-летний Воробьев провел за национальную команду 4 матча в 2024–2026 годах, забил 1 гол.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Локомотив Воробьев Дмитрий
Комментарии (22)
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Дэнгил
1783677908
Он ещё и бухает, хорошо,что никто не купил его летом.
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Цугундeр
1783678422
) Слово-не Воробьёв, вылетит из Локо, хрен где поймаешь..
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Semenycch
1783679020
Але, модераторы этого сайта, вчера в Центре Кино «Мосфильм» Российская Премьер-Лига провела официальную церемонию награждения победителей премии WINLINE Герои РПЛ за сезон 2025/26. Где об этом сообщение? Игрок сезона: Джон Кордоба, Вратарь сезона: Станислав Агкацев, Защитник сезона: Игорь Дивеев, Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян, Нападающий сезона: Джон Кордоба, Тренер сезона: Сергей Семак, Гол сезона: Дмитрий Воробьёв, Ассист сезона: Данил Круговой, Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков!
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Давид59
1783679680
Товарищ верь ...
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bashnat013
1783680958
Куда- смотрят санитары
Ответить
Superviser77
1783681175
Ты чё там куришь?!
Ответить
Mirak92
1783681928
Даже Кюрасао нам бы дали Пиз....
Ответить
рылы
1783683895
вот почему его так сильно желают видеть в тарасятнике! там такие тупые к месту)
Ответить
Hector вернулся
1783684399
Проверить на допинг
Ответить
boris63
1783743321
Всё правильно, сам себя не похвалишь — не дождёшься ни от кого.
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