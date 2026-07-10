Мбаппе рассказал о травме, из-за которой его заменили в матче с Марокко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, что травма, полученная им в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко (2:0), незначительна.

«Я в порядке, ушиб голеностоп, но все хорошо. На тот момент Джей Пи [Жан-Филипп Матета] был в лучшей форме, чем я, чтобы сыграть последние 15 минут, потому я ушел, а он вышел на замену. Он был хорош и тоже почти забил.

Самоуспокоение неуместно. Впереди еще долгий путь, нас ждет еще более тяжелое испытание, но мы быстро восстановимся.

[Об эмоциях Хакими]. Я здесь, чтобы побеждать, и он тоже приехал сюда, чтобы побеждать. Будет сложнее, когда я снова увижу его в подтрибунном помещении, потому что он мой близкий друг», – сказал Мбаппе.

Мбаппе забил гол на 60-й минуте. Еще один гол в матче забил Усман Дембеле на 66-й.

На 76-й минуте матча Мбаппе, отметившийся голом и ассистом, лег на газон и дал понять, что не готов продолжать игру. Ему потребовалась замена, он покинул поле самостоятельно.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе