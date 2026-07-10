Блогер Мэддисон раскритиковал Генича за работу на «Матч ТВ»

Илья Мэддисон, российский блогер, недоволен работой комментатора «Матч ТВ» Константина Генича на встрече 1/4 финала чемпионата мира-2026 Испания – Бельгия.

«Комментаторское дело в России сейчас находится в глубоком кризисе. Но должен же быть хоть какой-то контроль качества. Сейчас идет главный футбольный турнир четырехлетия. И интереснейший четвертьфинал Испания – Бельгия комментирует человек, у которого словарный запас соответствует словарному запасу знаменитой Эллочки-людоедки из «12 стульев». Но даже из такого небольшого набора слов он не может составить ни одного осмысленного предложения.

То, что он говорит во время своего эфира, не имеет ничего общего с происходящим на поле. Давайте всe-таки будем приглашать в профессию людей, немного разбирающихся в футболе. Все-таки российские болельщики и телезрители не заслуживают той пытки, которая сейчас происходит во время футбольного праздника», – сказал Мэддисон.

Генич комментирует футбол почти 20 лет.

Накануне он проиграл в номинации «Лучший комментатор сезона РПЛ». Награда досталась Роману Нагучеву.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры Испания – Бельгия.

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