Куртуа заплакал после замены в матче ЧМ-2026 против Испании

Тибо Куртуа, вратарь сборной Бельгии, эмоционально отреагировал на вынужденную замену в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Испании.

Голкипер получил повреждение и покинул поле на 71-й минуте встречи. Вместо Куртуа в игру вошел Сенне Ламменс, для которого этот выход стал дебютным на текущем турнире.

К тому моменту команды обменялись забитыми мячами. На 30-й минуте полузащитник испанцев Фабиан Руис вывел свою сборную вперед, однако уже через 11 минут нападающий бельгийцев Шарль Де Кетеларе восстановил равенство – 1:1.

В итоге Испания победила со счетом 2:1.

В 1/8 финала сборная Испании прошла Португалию (1:0), а Бельгия разгромила США (4:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде. Действующим обладателем считается сборная Аргентины.

Скриншот эфира «Матч ТВ»