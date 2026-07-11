Сборная Испании одержала победу над Бельгией в матче 1/4 финала Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 2:1.
Фабиан Руис добил мяч в сетку с 10 метров после того, как удар Ольмо заблокировал защитник.
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Де Кетеларе головой технично переправил мяч в ворота после навеса Кастаня с правого фланга.
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Мерино добил мяч в ворота после того, как вышедший на замену вратарь Бельгии Ламменс отбил мяч перед собой.
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Источник: «Бомбардир»