Сборная Испании одержала победу над Бельгией в матче 1/4 финала Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 2:1.

Фабиан Руис добил мяч в сетку с 10 метров после того, как удар Ольмо заблокировал защитник.

Де Кетеларе головой технично переправил мяч в ворота после навеса Кастаня с правого фланга.

Мерино добил мяч в ворота после того, как вышедший на замену вратарь Бельгии Ламменс отбил мяч перед собой.

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