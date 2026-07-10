Сафонов прокомментировал предложение провести ночь с порнозвездой

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как узнал о предложении от порнозвезды Мэри Рок.

Перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» Рок пообещала Сафонову по одной «жаркой ночи» за каждый сейв, а также яичницу на завтрак в случае победы парижан с «сухим» счетом.

Матч прошел 30 мая в Будапеште и завершился победой «ПСЖ» (1:1, 4:3 по пенальти). Российский голкипер не совершил ни одного сейва.

Сафонов женат на российской девушке Марине.

«Специально поэтому я не сделал ни одного сейва в матче. Какой был разговор с женой? Она говорит: «Ты видел?». Я такой насторожился: «Что видел?». Она такая: «Вот, смотри, новость». Я говорю: «И?».

В итоге, ей это, естественно, не понравилось. Я говорю: «Я вообще здесь ни при чем. Это не про меня». Но Марина переживала и ответила ей в соцсетях сама. Просто пост написала. Мариша ответила: «Она просто не представляет, что жаркие ночи для Матвея – это лечь спать в 11 вечера после решенного кроссворда», – рассказал Сафонов в эфире шоу «Натальная карта».