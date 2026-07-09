Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адвокат Сафонова заявил, что игроку не дают увидеться с ребенком от бывшей жены

Адвокат Сафонова заявил, что игроку не дают увидеться с ребенком от бывшей жены

Сегодня, 11:48
1

Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова высказался о ситуации с общением игрока с дочерью.

У Сафонова есть дочь Майя от первого брака с Анастасией Казачек.

– Хочет ли Матвей, чтобы Майя могла прилетать к нему в гости в Париж?

– Вопрос очень скрупулезный, поскольку мы сейчас предпринимаем все возможные меры для того, чтобы Матвей увиделся с ребенком.

Я могу вам сказать ответственно из последних источников, что Матвей пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре. И вот такие условные качели по поводу того, где они находятся, не позволяют Матвею увидеться с ребенком.

– Когда последний раз была встреча?

– Очень давно, но Матвей принимает все попытки, чтобы увидеться с дочкой. На ее день рождения Матвей отправил 500 тысяч, сказал, что хочет увидеть Майю в июле в Москве. Анастасия подавала иск в суд, чтобы Матвей виделся с ребенком, но сама же фактически делает все наоборот. Матвей очень желает увидеться с дочкой.

– Здесь со стороны его бывшей супруги есть нарушение?

– Считаю, что да. Она не создает условия для того, чтобы видеться. У нас решением суда предусмотрено о том, что Матвей имеет право по видеосвязи с ребенком общаться, но пока это не исполняется.

Матвей готов увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока от Анастасии не поступает обратной связи в отношении того, когда можно будет осуществить встречу.

– Надзорные органы на это как реагируют?

– Пока мы хотим все мирно урегулировать между папой и мамой. Надеемся, что Анастасия адекватно будет реагировать на то, чтобы Матвей мог видеться с ребенком. Матвей не сторонник всех судебных процессов, он, наоборот, за мирное урегулирование процесса.

  • В 2025 году футболист по итогам нескольких судебных процессов погасил все долги по алиментам, которые составляли более 66 миллионов рублей.
  • В январе Крючков сообщал, что сторона игрока подала заявление о злоупотреблении правом со стороны бывшей жены футболиста Анастасии, так как она пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителей.
  • Также Сафонов обратился в Конституционный суд, где оспаривает норму Семейного кодекса о долевом расчете алиментов.

Еще по теме:
Адвокат Сафонова объяснил, зачем игрок обратился в Конституционный суд 4
Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд РФ 19
Жена Сафонова – Матвею: «От кринжатины ты не убежишь»
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1783588948
Все уже поняли, что его бывшая супруга гнида ещё та, но хватит здесь эти судебные разборки публиковать.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера
13:41
ВидеоВ Парагвае сожгли чучело Мбаппе
13:23
2
Дзюба рассказал о срыве своего трансфера в АПЛ
13:14
1
Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»
13:05
2
Бывший тренер сборной России: «Месси – величайший из всех»
12:53
3
Агент Хусанова: «Крутились люди, внушавшие ему: «Два года поиграешь за «Сочи»
12:27
1
Названа сумма, которую «Барселона» предложила за трансфер Адейеми
12:15
Адвокат Сафонова заявил, что игроку не дают увидеться с ребенком от бывшей жены
11:48
1
ФотоВратарь «Ростова» перешел в московский клуб
11:36
1
Все новости
Все новости
Адвокат Сафонова заявил, что игроку не дают увидеться с ребенком от бывшей жены
11:48
1
Адвокат Сафонова объяснил, зачем игрок обратился в Конституционный суд
10:18
4
«Ювентус» поборется за нападающего «ПСЖ»
09:25
Мостовой – о сборной США на ЧМ-2026: «Теперь могут звонить кому угодно»
Вчера, 17:36
2
Сафонов пожаловался на бывшую жену в Конституционный суд РФ
Вчера, 16:09
19
Стала известна судьба Шевалье в «ПСЖ»
Вчера, 08:27
4
ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты
7 июля
41
Фото«ПСЖ» подписал нового вратаря
6 июля
3
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Экс-защитник сборной Бразилии возглавил «Монако» Головина
6 июля
Лапочкин двумя словами описал отмененную дисквалификацию игрока США на ЧМ
6 июля
6
«Не знал, что 5 июля – День дурака:» тренер сборной Бельгии – об отмененной дисквалификации Балогуна
6 июля
7
ВидеоЖена Сафонова – Матвею: «От кринжатины ты не убежишь»
5 июля
Известна первая пара 1/4 финала ЧМ-2026
5 июля
17
ЧМ-2026. Франция с трудом прошла Парагвай (1:0), забив с пенальти
5 июля
19
Матч ЧМ-2026 Парагвай – Франция проходит при экстремальной жаре
5 июля
5
ВидеоСафонов обыграл знаменитого актера в настольный теннис
4 июля
6
ФотоУ Сафонова появился двойник
4 июля
2
Сафонов раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026
4 июля
3
Аленичев назвал двух российских футболистов, способных повторить путь Сафонова в Европе
4 июля
3
Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»
3 июля
4
Французский журналист прояснил позицию «ПСЖ» по трансферу Кисляка
2 июля
«Манчестер Сити» отдал в аренду игрока, купленного на прошлой неделе за 25 миллионов
2 июля
У тренера ДР Конго в день вылета от Англии умер отец
2 июля
1
Раскрыт человек, который помог состояться трансферу Сафонова в «ПСЖ»
1 июля
2
ВидеоСафонов спускался в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти драгоценный камень для свадебного подарка
30 июня
3
«Монако» выкупил нападающего «Барселоны»
30 июня
«Милан» объявил о самом дорогом трансфере в истории клуба
30 июня
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+