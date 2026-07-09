Адвокат Сафонова заявил, что игроку не дают увидеться с ребенком от бывшей жены

Андрей Крючков, адвокат вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова высказался о ситуации с общением игрока с дочерью.

У Сафонова есть дочь Майя от первого брака с Анастасией Казачек.

– Хочет ли Матвей, чтобы Майя могла прилетать к нему в гости в Париж?

– Вопрос очень скрупулезный, поскольку мы сейчас предпринимаем все возможные меры для того, чтобы Матвей увиделся с ребенком.

Я могу вам сказать ответственно из последних источников, что Матвей пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре. И вот такие условные качели по поводу того, где они находятся, не позволяют Матвею увидеться с ребенком.

– Когда последний раз была встреча?

– Очень давно, но Матвей принимает все попытки, чтобы увидеться с дочкой. На ее день рождения Матвей отправил 500 тысяч, сказал, что хочет увидеть Майю в июле в Москве. Анастасия подавала иск в суд, чтобы Матвей виделся с ребенком, но сама же фактически делает все наоборот. Матвей очень желает увидеться с дочкой.

– Здесь со стороны его бывшей супруги есть нарушение?

– Считаю, что да. Она не создает условия для того, чтобы видеться. У нас решением суда предусмотрено о том, что Матвей имеет право по видеосвязи с ребенком общаться, но пока это не исполняется.

Матвей готов увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока от Анастасии не поступает обратной связи в отношении того, когда можно будет осуществить встречу.

– Надзорные органы на это как реагируют?

– Пока мы хотим все мирно урегулировать между папой и мамой. Надеемся, что Анастасия адекватно будет реагировать на то, чтобы Матвей мог видеться с ребенком. Матвей не сторонник всех судебных процессов, он, наоборот, за мирное урегулирование процесса.