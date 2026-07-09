«Зенит» продлил контракт с нападающим

«Зенит» подписал новое соглашение с нападающим Андреем Касаджиковым
Контракт будет действовать до июня 2029 года.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Касаджикова с новым соглашением и желает удачи и побед», – говорится в сообщении клуба.
- Дебют Касаджикова за основную команду «Зенита» состоялся в январе 2026 года на сборах в Катаре против «Шанхай Порт».
- В этом году 18-летний вингер стал выступать за «Зенит»-2 во Второй лиге А. Нападающий провел 16 матчей, забил 7 голов и выполнил 4 голевые передачи.
Источник: официальный сайт «Зенита»