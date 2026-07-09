«Зенит» продлил контракт с нападающим

«Зенит» подписал новое соглашение с нападающим Андреем Касаджиковым

Контракт будет действовать до июня 2029 года.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Касаджикова с новым соглашением и желает удачи и побед», – говорится в сообщении клуба.