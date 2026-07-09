«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето

«Рубин» договорился о переходе в «Нефтехимик» вратаря Ильи Ежова.
«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Илья!» – говорится в сообщении казанцев.
Ранее он проходил просмотр в нижнекамском клубе.
«Воспитанник казанского футбола принимал участие в контрольных матчах «Нефтехимика» и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. В частности, в первом спарринге с «КАМАЗом» в Нижнекамске отразил множество опасных ударов, защищая ворота во втором тайме», – говорится в сообщении «Нефтехимика».
- Ежов был запасным вратарем «Рубина» в 34 официальных матчах, но на поле не выходил.
- На его счету 21 игра за «Рубин-2» во Второй лиге, где он пропустил 21 гол и провел на ноль 6 встреч.
- Казанцы летом также расстались с двумяи другими вратарями: Алексей Кеняйкин перебрался в «Туран Товуз», а Артем Исмагилов тоже перебрался в «Нефтехимик».
Также «Рубин» подписал контракт на 2 года с нападающим Прохором Струком.
Беларус перешел в молодежную команду казанцев из «Минска».
19-летний игрок провел 17 матчей за юношеские сборные Беларуси, забил 3 гола.
Источник: официальный сайт «Рубина»