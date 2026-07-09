«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето

«Рубин» договорился о переходе в «Нефтехимик» вратаря Ильи Ежова.

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Илья!» – говорится в сообщении казанцев.

Ранее он проходил просмотр в нижнекамском клубе.

«Воспитанник казанского футбола принимал участие в контрольных матчах «Нефтехимика» и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. В частности, в первом спарринге с «КАМАЗом» в Нижнекамске отразил множество опасных ударов, защищая ворота во втором тайме», – говорится в сообщении «Нефтехимика».

Ежов был запасным вратарем «Рубина» в 34 официальных матчах, но на поле не выходил.

На его счету 21 игра за «Рубин-2» во Второй лиге, где он пропустил 21 гол и провел на ноль 6 встреч.

Казанцы летом также расстались с двумяи другими вратарями: Алексей Кеняйкин перебрался в «Туран Товуз», а Артем Исмагилов тоже перебрался в «Нефтехимик».

Также «Рубин» подписал контракт на 2 года с нападающим Прохором Струком.

Беларус перешел в молодежную команду казанцев из «Минска».

19-летний игрок провел 17 матчей за юношеские сборные Беларуси, забил 3 гола.