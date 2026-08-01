Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил старт «Локомотива» в сезоне РПЛ.

В 1-м туре «Локо» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Во 2-м москвичи проиграли на выезде «Динамо Мх» (1:2).

«Локомотив» не брал чемпионство с 2018 года.

«Главное, что надо понимать о сегодняшнем «Локомотиве», – это список вышедших сегодня на замену в проигранном матче в Махачкале полевых игроков (была еще вынужденная замена Митрюшкина на Лантратова). Это: Илья Еремеев, Владислав Голубев и Никита Салтыков.

И это еще при наличии Артема Карпукаса, который вот-вот перейдет в «Зенит».

В Черкизове просто кончились деньги, и это – закономерный итог всего, что происходило с клубом в последние годы. Хотя с фамилией недавно пришедшего генерального директора этот факт монтируется с трудом. Может, надеялись, что Борис Ротенберг что-то привлечет. Но как-то пока не выходит.

Бронза прошлого сезона, кажется, была лебединой песней «Локо» Галактионова. Придется, кажется, вспоминать время, которое было прямо перед его приходом.

Ушли Баринов и Воробьев, вернулся в «Спартак» из аренды Пруцев, уходит Карпукас. Не удивлюсь, если продадут капитана сборной Мексики Монтеса – дорогостоящий актив. Не уверен, что у Батракова будет много мотивации оставаться в такой команде.

Все выглядит так, что минус один из числа соискателей медалей на этот сезон. И не только, боюсь, на этот», – написал Рабинер.