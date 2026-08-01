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Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги

Вчера, 22:11
12

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил старт «Локомотива» в сезоне РПЛ.

  • В 1-м туре «Локо» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
  • Во 2-м москвичи проиграли на выезде «Динамо Мх» (1:2).
  • «Локомотив» не брал чемпионство с 2018 года.

«Главное, что надо понимать о сегодняшнем «Локомотиве», – это список вышедших сегодня на замену в проигранном матче в Махачкале полевых игроков (была еще вынужденная замена Митрюшкина на Лантратова). Это: Илья Еремеев, Владислав Голубев и Никита Салтыков.

И это еще при наличии Артема Карпукаса, который вот-вот перейдет в «Зенит».

В Черкизове просто кончились деньги, и это – закономерный итог всего, что происходило с клубом в последние годы. Хотя с фамилией недавно пришедшего генерального директора этот факт монтируется с трудом. Может, надеялись, что Борис Ротенберг что-то привлечет. Но как-то пока не выходит.

Бронза прошлого сезона, кажется, была лебединой песней «Локо» Галактионова. Придется, кажется, вспоминать время, которое было прямо перед его приходом.

Ушли Баринов и Воробьев, вернулся в «Спартак» из аренды Пруцев, уходит Карпукас. Не удивлюсь, если продадут капитана сборной Мексики Монтеса – дорогостоящий актив. Не уверен, что у Батракова будет много мотивации оставаться в такой команде.

Все выглядит так, что минус один из числа соискателей медалей на этот сезон. И не только, боюсь, на этот», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (12)
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АК 68
1785613704
Не может такого быть, что если гендир, Ротенберг, то денег у клуба нет. Попросит у другого Ротенберга, пока прибедняются, но без финансирования не останутся.
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vvv123
1785613742
Никакого Крапукаса и др. из команды, проигравшей аутсайдеру в Зените быть не должно.Переход нужно отменить, строчно!
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ZAITZEFF2011
1785613994
Локо почему-то резко затянул пояс и урезал бюджет. Ничего хорошего из этого и не могло получиться.
Ответить
leonidzoroastrov
1785618159
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Fju-2
1785618657
Я за последнюю неделю потратил 2 раза по 148 рублей на билеты пригородных 🚂. Так что Рабинер не прав, 💵 у Локомотива должны быть.
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qawzsexdr
1785619479
Карпукас не перейдёт, паравозы цены гнут
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TOMSON
1785647574
Комментарий удален пользователем
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oyabun
1785647728
Закончились деньги? Ну, ничего! Сейчас ещё цены на билеты в РЖД поднимут и денежки появятся. Хотя не факт. Дворцы начальников госструктуры сами себя не построят..
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