ЦСКА не продал Данилова победителю Лиги чемпионов

На защитника ЦСКА Кирилла Данилова есть спрос в Европе. Однако москвичи не продали футболиста.
«И про Данилова – среди тех клубов топ-5 лиг Европы был, насколько знаю, «Марсель». Предложение было в диапазоне 7-8 млн евро, но ЦСКА своих воспитанников с таким потенциалом как у Кисляка, Глебова или Данилова, так дешево не отдаст. Пусть и за молодого парня, у кого всего 11 матчей в РПЛ, вроде бы предлагают хорошие деньги.
Но через год, думаю, он будет стоить намного больше», – написал источник.
- 18-летний Данилов стоит 2,5 миллиона евро.
- У него контракт до декабря 2029 года.
- В минувшем сезоне РПЛ у Данилова 11 матчей без результативных действий.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова