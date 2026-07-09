ЦСКА не продал Данилова победителю Лиги чемпионов

На защитника ЦСКА Кирилла Данилова есть спрос в Европе. Однако москвичи не продали футболиста.

«И про Данилова – среди тех клубов топ-5 лиг Европы был, насколько знаю, «Марсель». Предложение было в диапазоне 7-8 млн евро, но ЦСКА своих воспитанников с таким потенциалом как у Кисляка, Глебова или Данилова, так дешево не отдаст. Пусть и за молодого парня, у кого всего 11 матчей в РПЛ, вроде бы предлагают хорошие деньги.

Но через год, думаю, он будет стоить намного больше», – написал источник.