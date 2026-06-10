Комментарий ЦСКА насчет европейского интереса к Данилову

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил, что защитник Кирилл Данилов интересен европейским клубам.

«Игорь Семшов считает, что Кирилл Данилов сыроват для большого футбола и должен вначале закрепиться в ЦСКА.

В ЦСКА считают иначе: Кирилл провел блестящую весну и уже закрепился в ЦСКА. В Европе тоже считают иначе: в клуб уже пришли два предложения от европейских клубов из топ-5 лиг и зоны еврокубков.

Но в чем-то с Игорем Петровичем и согласны – всему свое время. И это время не сейчас, Кирилл будет важным игроком ЦСКА в будущем сезоне», – написал Брейдо.