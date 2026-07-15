Гурцкая: «Этим летом предметный интерес в Европе был только к одному игроку ЦСКА»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто из футболистов ЦСКА привлек внимание европейских клубов.

«Меня сильно удивляет, что в это трансферное окно предметный интерес в Европе был только к одному игроку ЦСКА – Кириллу Данилову. Даже из достаточно интересных команд.

На Матвея Кисляка, моего любимого футболиста в РПЛ, был всего один прозондирующий разговор из-за границы.

По Данилову был предметный интерес от многих клубов», – сообщил Гурцкая.