Гурцкая: «Этим летом предметный интерес в Европе был только к одному игроку ЦСКА»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто из футболистов ЦСКА привлек внимание европейских клубов.
«Меня сильно удивляет, что в это трансферное окно предметный интерес в Европе был только к одному игроку ЦСКА – Кириллу Данилову. Даже из достаточно интересных команд.
На Матвея Кисляка, моего любимого футболиста в РПЛ, был всего один прозондирующий разговор из-за границы.
По Данилову был предметный интерес от многих клубов», – сообщил Гурцкая.
- 18-летний Данилов стоит 2,5 миллиона евро.
- У него контракт до декабря 2029 года.
- В минувшем сезоне РПЛ у Данилова 11 матчей без результативных действий.
Источник: «Это футбол, брат!»