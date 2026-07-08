На спартаковца Барко появился претендент из Европы

АЕК включился в борьбу за полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Трансфер 27-летнего аргентинца – это личное желание главного тренера АЕКа Марко Николича, работавшего ранее в ЦСКА и «Локомотиве».

Красно-белые готовы продать половину прав на игрока за сумму от 3,7 до 4,6 миллиона евро.

Сам хавбек хочет вернуться на родину, однако «Индепендьенте» не может удовлетворить финансовые требования «Спартака», предлагая за 50% прав лишь 2,3 миллиона евро.