ЦСКА получил предложение из Европы по российскому защитнику

У ЦСКА есть предложение по защитнику Кириллу Данилову. Однако планов продавать игрока пока лет.
«ЦСКА получил конкретное предложение по Данилову из Европы. Защитник армейцев в свои 18 стал главным открытием сезона в России и в кратчайшие сроки дорос до сборной.
Данилов весной закрепился в основе ЦСКА на позиции левого центрального защитника, куда как мы помним зимой приглашали Рейса. Но Кирилл на этой позиции выглядит явно предпочтительнее, и вовсе не потому, что Рейс больше фланговый игрок и конкурировать будет скорее с Мойзесом.
Молодой защитник хорош сам по себе. Планов расставаться с Даниловым прямо сейчас у ЦСКА нет, тренерский штаб рассчитывает на него как на ключевого игрока стартового состава», – написал источник.
- 18-летний Данилов стоит 2,5 миллиона евро.
- У него контракт до декабря 2029 года.
- В минувшем сезоне РПЛ у Данилова 11 матчей без результативных действий.
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского