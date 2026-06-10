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ЦСКА получил предложение из Европы по российскому защитнику

10 июня, 21:43
1

У ЦСКА есть предложение по защитнику Кириллу Данилову. Однако планов продавать игрока пока лет.

«ЦСКА получил конкретное предложение по Данилову из Европы. Защитник армейцев в свои 18 стал главным открытием сезона в России и в кратчайшие сроки дорос до сборной.

Данилов весной закрепился в основе ЦСКА на позиции левого центрального защитника, куда как мы помним зимой приглашали Рейса. Но Кирилл на этой позиции выглядит явно предпочтительнее, и вовсе не потому, что Рейс больше фланговый игрок и конкурировать будет скорее с Мойзесом.

Молодой защитник хорош сам по себе. Планов расставаться с Даниловым прямо сейчас у ЦСКА нет, тренерский штаб рассчитывает на него как на ключевого игрока стартового состава», – написал источник.

  • 18-летний Данилов стоит 2,5 миллиона евро.
  • У него контракт до декабря 2029 года.
  • В минувшем сезоне РПЛ у Данилова 11 матчей без результативных действий.

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Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Россия. Премьер-лига ЦСКА Данилов Кирилл
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1781121775
кто его считает главным открытием сезона? Чел отыграл только весну и не без привозов
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