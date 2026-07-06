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Экс-защитник сборной Бразилии возглавил «Монако» Головина

Вчера, 15:30

«Монако» объявил имя нового главного тренера.

Команду официально возглавил Филипе Луис. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2028 года.

40-летний бразилец сменил уволенного Себастьяна Поконьоли.

  • «Монако» финишировал седьмым в прошлом сезоне Лиги 1.
  • За клуб выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
  • Луис ранее работал во «Фламенго», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.
  • Будучи футболистом, он выступал за «Атлетико», «Челси», сборную Бразилии.

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Источник: сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Луис Филипе
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