Экс-защитник сборной Бразилии возглавил «Монако» Головина

«Монако» объявил имя нового главного тренера.
Команду официально возглавил Филипе Луис. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2028 года.
40-летний бразилец сменил уволенного Себастьяна Поконьоли.
- «Монако» финишировал седьмым в прошлом сезоне Лиги 1.
- За клуб выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
- Луис ранее работал во «Фламенго», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.
- Будучи футболистом, он выступал за «Атлетико», «Челси», сборную Бразилии.
Источник: сайт «Монако»