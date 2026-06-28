Рахимов определил фаворита ЧМ-2026

Бывший тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру Франции на чемпионате мира-2026.

– Какой потенциал французов? Многие считают, что это команда над всеми другими.

– Да. Мы выделяем группу атаки у многих команд. Но у французов и позиционная атака дается хорошо, потому что каждый из футболистов может в атаке обыграть один в один, создать численное преимущество. Усман Дембеле, Майкл Олисе, Килиан Мбаппе, Десир Дуэ.

Мы видим команду, которая очень стабильна во всех компонентах игры. А как они убегают в контратаки и какой обладают такой скоростью! Ни одной такой команды пока я не видел. Французы пока выглядят так, что они находятся над всеми другими.