Рахимов определил фаворита ЧМ-2026

Бывший тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру Франции на чемпионате мира-2026.
– Какой потенциал французов? Многие считают, что это команда над всеми другими.
– Да. Мы выделяем группу атаки у многих команд. Но у французов и позиционная атака дается хорошо, потому что каждый из футболистов может в атаке обыграть один в один, создать численное преимущество. Усман Дембеле, Майкл Олисе, Килиан Мбаппе, Десир Дуэ.
Мы видим команду, которая очень стабильна во всех компонентах игры. А как они убегают в контратаки и какой обладают такой скоростью! Ни одной такой команды пока я не видел. Французы пока выглядят так, что они находятся над всеми другими.
- Франция дважды становилась чемпионом мира – в 1998 и 2018 годах. В 2022 году команда Дидье Дешама дошла до финала, где в серии пенальти уступила Аргентине.
- В 1/16 финала этого турнира Франция сыграет со Швецией. Встреча состоится в ночь с 30 июня на 1 июля – в полночь. В случае победы французы выйдут на победителя пары Германия – Парагвай.
- Ожидается, что по окончании турнира Дешам покинет пост, а его место займет Зинедин Зидан.
Источник: «Матч ТВ»