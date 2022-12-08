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Рашид Рахимов
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
5
19:23
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19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
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Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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19:19
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
4
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
3
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
2
18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
17:47
Погба выбыл на три недели, получив травму при отработке штрафных
17:33
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
17:25
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МОК ответил на письмо властей Великобритании с просьбой не допускать россиян на Олимпиаду-2024
2
17:22
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Шарапова впервые появилась на публике после родов – сходила на вечеринку «Оскара»
2
17:15
«ПСЖ» сомневается, что нужно продлевать Месси. Причина – два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд
5
16:59
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«Спартак» обратился к Потаповой, которая вышла в футболке клуба на теннисный матч
2
16:53
Канчельскис объяснил, почему российские судьи – слабейшие в Европе
2
16:43
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
8
16:27
Азмун определился, сыграет ли он против сборной России
16:11
Юран прокомментировал новость об участии России в турнире с азиатскими сборными
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16:10
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15:50
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15:40
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Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
Рашид Рахимов
Тренер
Имя
Рашид
Отчество
Маматкулович
Фамилия
Рахимов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1965
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
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Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Уфа
2
2
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
21.10.2020
Чертаново
0 : 4
Уфа
03.03.2021
Уфа
3 : 0
Урал
8 декабря 2022
19:22
Рахимов включил Марокко в число трех главных фаворитов ЧМ-2022
4
4 октября 2022
09:24
Маурисио назвал лучшего тренера в своей карьере
3 августа 2022
01:44
«Другого результата не признают». Рахимов рассказал о задаче «Ференцвароша» Черчесова в ЛЧ
31 июля 2022
16:40
Рахимов: «Понимаю, что делает «Локомотив»
5
28 мая 2022
00:16
Рахимов: «В 19 лет я ударил игрока, судью, инспектора. Меня могли пожизненно дисквалифицировать. Люблю отмороженных футболистов»
5
27 мая 2022
21:05
Рахимов: «Перед началом обучения на тренера думал, что все знаю. Когда начал, понял, что я тупой»
2
5 февраля 2022
16:00
Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»
6
12 ноября 2021
19:41
Рахимов: «Знаю, что в сборной Хорватии есть внутренние проблемы»
10
1 октября 2021
17:23
«Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики»
36
17 мая 2021
21:25
Защитник «Уфы» Никитин: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пускай теперь на «Матч ТВ» работает»
6
12:30
Беленов: «Ключевой момент сезона – отставка Рахимова. Он не уважал в «Уфе» вообще никого»
10
30 апреля 2021
09:32
Рахимов – об отставке из «Уфы»: «Это смелость, а не трусость»
1
4 апреля 2021
12:19
Карп: «Почему на отставку Рахимова отреагировал эмодзи с клоуном? Он знает, почему. Это между нами»
1
00:37
Фото
Экс-игрок «Уфы» Карп отреагировал на отставку Рахимова эмодзи с клоуном
4
3 апреля 2021
22:40
Фото
«Уфа» уволила Рахимова
11
22:18
Рахимов: «Уфу» надо встряхнуть. Нужно поменять тренера»
11
10 марта 2021
22:12
Фото
Рахимов вручил Йокичу памятную футболку в честь 100 матчей за «Уфу»
1
27 февраля 2021
16:59
Рахимов – о матче с «Химками»: «Было слишком много свистков»
1
13 февраля 2021
13:44
Рахимов – об усилении состава «Уфы»: «Время упущено, это уже немного напрягает»
2
6 декабря 2020
15:59
РПЛ. «Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» и покинула зону вылета
42
10 ноября 2020
11:16
Газизов: «Евсеев принес себя в жертву ради того, чтобы «Уфа» двигалась вперед»
2
1 ноября 2020
13:56
РПЛ. «Уфа» потерпела от «Урала» третье подряд поражение при Рахимове и осталась последней
4
25 октября 2020
23:10
Рахимов: «Глупо сыграли, позволив «Ахмату» забить два гола в меньшинстве»
5
17 октября 2020
18:22
РПЛ. «Уфа» в дебютном матче Рахимова уступила «Локомотиву», москвичи поднялись на третье место
7
12 октября 2020
14:14
В тренерский штаб Рахимова в «Уфе» войдут два специалиста из Европы
3
08:33
Глава «Уфы»: «Других кандидатов на пост главного тренера, кроме Рахимова, у нас не было»
1
11 октября 2020
13:14
Фото
Рахимов провел первую тренировку в «Уфе»
2
10:20
Фото
Рахимов возглавил «Уфу». Он дебютирует в матче против своего бывшего клуба «Локомотива»
16
9 октября 2020
16:47
Журналист Карпов: Рахимов возглавит «Уфу»
5
12:50
Глава «Уфы»: «Послезавтра представим нового тренера. В его штабе будут два специалиста из топ-5 чемпионатов»
1
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01.12.2018 16:05
Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?
Для 1859 зрителей. Всех с антирекордом.
18
16.01.2017 14:00
10 конфликтов между крутыми тренерами, которые почти дошли до драки
Вчера Моуринью и Клопп едва не подрались во время матча «МЮ» – «Ливерпуль». «Бомбардир» вспоминает и другие случаи, когда тренеры были готовы побить друг друга прямо на поле.
5
17.11.2016 21:00
Уткин считает, что в крови Еременко обнаружен наркотик. АПЛ тестирует видеоповторы. Дайджест событий дня
«Барселоне» интересен капитан «Шахтера». Рахимов может уйти из «Терека». Увеличились долги «МЮ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
19.08.2016 21:55
«Рубин» проиграл «Анжи» из-за ляпа Рыжикова. Матч Россия – Гана откроет стадион ЦСКА. Дайджест событий дня
Петреску остается в «Кубани». Бердыев может вернуться в «Ростов». Денисов заявлен за «Динамо» в ФНЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16
02.08.2016 17:30
Глушаков, Торбинский, Самедов и еще 7 трансферов из «Спартака» в «Локо» и наоборот
Говорят, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука совсем скоро подпишет контракт со «Спартаком». «Бомбардир» вспоминает десятку наиболее резонансных переходов игроков между этими клубами.
7
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
22
08.12.2015 10:06
«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА
О вундеркиндах «Амкара», лучшем футболе от «Урала», приходящем в себя «Рубине» и идущем к чемпионству «Краснодаре» – в обзоре середины таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
1
28.10.2015 15:00
ЦСКА - «Урал», «Кубань» - «Спартак», «Локомотив» - «Амкар» и другие матчи Кубка России
Команда Аленичева постарается отомстить «Кубани». Лидер из ПФЛ попробует совершить большую сенсацию. «Бомбардир» анонсирует игры Кубка России, обещающие подарить зрителям много всего интересного.
5
20.09.2015 10:20
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В девятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» снова бросает ведущий редактор Иван Адаменко.
2
19.09.2015 19:00
«Милан» - «Палермо» - 3:2, «Кубань» - «Спартак» - 3:0, «Челси» - «Арсенал» - 2:0. Онлайн событий дня
Моуринью и Венгер сойдутся в Премьер-лиге. «Терек» будет биться за главного тренера. «Милан» попробует вернуться на победный путь. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях вокруг главных матчей субботы.
3
18.09.2015 18:30
Алексей Попов: «Семин и Рахимов могут остаться без работы в ближайшее время»
Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о произошедших в чемпионате России тренерских отставках, а также о том, в каком клубе это может произойти в ближайшее время.
1
26.08.2015 14:03
Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ
Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но «Бомбардир» не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.
14
15.08.2015 20:55
Трансферные слухи. Халка зовут в «Фенербахче», Балотелли не нравится «Лацио»
О переезде Халка в Турцию, новом трансферном конфликте «Милана» и «Интера», возвращении Снейдера в Серию А и сверхамбициозном Балотелли – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
2
09.08.2015 08:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ
С четвертого тура Премьер-лиги «Бомбардир» запускает битву прогнозов. Сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова. Первым бросил вызов президенту «СА-Футбольное агентство» ведущий редактор Иван Адаменко.
36
30.08.2016 17:20
Кроме «Спартака». Еще 4 вывода по первой части сезона РФПЛ
Пауза на игры сборных завершила первый значимый отрезок в российском чемпионате. Блог «Бескрайний нападающий» предлагает несколько соображений о том, что мы увидели за эти полтора месяца – от смены курса в «Локомотиве» до хаоса в «Рубине».
3
11.04.2016 09:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 23-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Виталий Ошовский.
6
06.03.2016 14:00
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 19-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 19-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Ульяна Лукьянченко.
4
03.03.2016 10:10
За 12 серий до (часть 2)...
На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье продолжим обсуждать матчи второго плана тура.
17.01.2016 00:13
Почему Кудряшов - идеальный трансфер для "Ростова"
Дончане, похоже, всерьёз намерены зацепиться за свой исторический шанс на медали. Иначе приобретение Кудряшова и предварительный контракт с Ерохиным объяснить сложно. Покупка защитника "Терека" - лучшее, что мог сделать "Ростов". Объясняю, почему.
3
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