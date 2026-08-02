Рахимов прокомментировал уход Даку из «Рубина» в «Спартак»

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на переход Мирлинда Даку в «Спартак».

«Я брал ответственность по его переходу. До последнего дня его чехлили. Говорили, что он «никакой», что он никому не нужен. Даже когда все было решено. В итоге купили его за 1,2 миллиона. Мы поговорили с президентом клуба Маратом Сафиуллиным, и я все-таки смог его убедить.

Я пообещал, что мы можем продать его за 4–5 миллионов евро. Благодарен президенту, что он пошел мне навстречу, и мы приняли правильное решение.

Я думаю, что он сможет заиграть в «Спартаке». Здесь вопрос подхода к нему. Тренеру важно понять, что он не игрок замены. Он должен выходить сразу, почувствовать ритм. Его можно поменять на 70-й минуте, но ему нужно разогнаться, войти в игру. Игрок с такими физическими качествами и с такой работой с мячом принесет пользу любой команде. Конечно, он может и прессинговать – как Угальде», – сказал Рахимов.