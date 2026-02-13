«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам

Стало известно, почему «Рубин» в январе уволил главного тренера Рашида Рахимова. Причин две.

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.

Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.

Новым тренером команды стал испанец Франк Артига.

«1. Стиль футбола. Место в таблице – хорошо, но в Казани устали от оборонительного футбола. Не только болельщики, но и руководители хотят видеть голы, интересную игру, а не плотность в обороне и длинные забросы на Даку. В последних семи матчах РПЛ команда забила лишь однажды – это мощно подорвало позиции Рахимова. Сейчас у «Рубина» 16 голов, сколько и у «Сочи», замыкающего таблицу, меньше, чем у 15-го «Оренбурга». По проценту владения мячом дела еще хуже – 16-е место из 16. Да и седьмая строчка в таблице отчасти обманчива – до шестой целых шесть очков, а до 11-й – всего два.

В Казани понимают, что за медали бороться невероятно сложно. И даже идти в пятерке-шестерке непросто, хотя и возможно, что подтверждает пример «Балтики». Так что результаты Рахимову никто особо в вину не ставил. Но если команда и твердый середняк, то пусть с ярким и интересным лицом, а не застегнутая на все пуговицы, не дающая проявлять себя сопернику и не радующая веселой игрой сама.

Рахимов настаивал, что для атакующего футбола нужны исполнители более высокого класса, приобретения другого уровня, а с нынешним подбором результат может приносить только дисциплинированная игра от обороны. В «Рубине» с таким мнением не согласны.

2. Стиль работы. По нашим сведениям, за три года у руководителей накопилась определенная усталость от взаимодействия с ершистым тренером. Это не были прямые конфликты, рабочие отношения сохранялись, однако некоторые моменты боссов смущали, а порой и злили. Например, публичные сетования на отсутствие более дорогих трансферов.

«Рубин» сделал на базе два поля, построил манеж, доделывает корпус базы, что требует приличных вложений. На трансферы же пока потолок: 2,5 миллиона евро, выложенные летом за Сиве из «Генгама», – рекорд за последние пять лет. Рахимов об ограничениях знал, однако не очень хотел с ними мириться.

Были и другие моменты, когда тренер действовал излишне жестко и амбициозно, не считаясь с корпоративными правилами и ставя руководителей в несколько неудобное положение.

Каждый эпизод можно считать деталью, но за три года критическая масса набралась, и в «Рубине» появился запрос на специалиста, который будет заниматься исключительно тренерской деятельностью, работая с футболистами, которые есть в наличии, и не станет выходить за рамки своих полномочий. Второе требование – приверженность более атакующему футболу», – написал источник.