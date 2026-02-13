Орлов – о Семаке: «Он не такой, как Карпин, наверное, это все-таки воспитанность»

Комментатор Геннадий Орлов оценил стили работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака и Валерия Карпина, возглавляющего сборную России.

«Мне спрашивают: «А почему Семак остро не говорит об игроках?» Ну, вот у него такой стиль. Он не хочет говорить вслух об ошибках игроков. Он сам был игроком и, видимо, понимает, как это может быть болезненно, если вдруг тренер будет откровенно говорить об ошибках. А лучше – все внутри команды. Вот у него стиль такой.

Поэтому он не такой, как Карпин. Помните его всякие выпады против игроков? Будучи тренером в московском «Динамо» сказал: «Они меня не понимают».

Наверное, это все-таки воспитанность. Человек все-таки не инстинктом живет, как собачка или как обезьянка, а должен цивилизованно жить, разумом. Сложно, но лучше сдержать себя. Лучше быть корректным, к этому стремиться», – сказал Орлов.