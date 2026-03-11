В Госдуме одним прилагательным описали игру «Спартака» в обороне

Александр Жуков, почетный президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Госдумы РФ, высказался об игре «Спартака» в обороне во второй части сезона.
Жуков заявил, что команда много забивает и создает моменты, но регулярно допускает ошибки при игре у своих ворот.
«Спартак» хорошо потрепал нервы болельщикам. В нападении команда играет неплохо, забивает много голов и создает моменты. В защите провал за провалом, безобразная игра. Пропустить 10 мячей за три матча – это неважно характеризует игру защитников и вратаря», – сказал Жуков.
- «Спартак» после 20-го тура РПЛ идет на шестом месте в таблице и набрал 35 очков.
- 14 марта «Спартак» сыграет на выезде против «Зенита».
- Красно-белые не брали РПЛ с 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»