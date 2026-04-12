Карседо честно рассказал о своем отношении к России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, как относится к РПЛ.
Московская команда сегодня сыграла вничью с «Ростовом» в 24-м туре РПЛ.
– Знали ли вы раньше (тренера «Ростова») Джонатана Альбу? Нравится ли вам, что в РПЛ есть еще один испанец?
– РПЛ – привлекательный чемпионат. Лично я об этой лиге ничего не знал, но знал, что он есть. Всем другим испанским тренерам буду говорить, что это хорошая страна и хороший чемпионат. Возможно, в будущем в чемпионате будет больше испанцев.
- Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2028 года.
- Он уже работал в клубе в 2012-м, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
Источник: «Матч ТВ»