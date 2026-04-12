Федотов отреагировал на пенальти «Ростова» в ворота «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент в матче 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

На 38-й минуте эпизод в штрафной «Ростова» закончился назначением пенальти: Александр Джику шипами въехал в голень Роналдо.

Главный арбитр матча Алексей Сухой изначально проигнорировал нарушение, но после подсказки ВАР и личного просмотра повтора указал на точку.

Мохаммад Мохеби реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1.

«Со своей позиции Сухой не мог видеть всей картины, обзор ему перекрывал игрок «Спартака». Ассистент, думаю, тоже вряд ли видел. С его позиции складывалось ощущение, что в мяч играл Джику. Москалeв правильно позвал Сухого к монитору. На повторе видно, что Джику не успел сыграть в мяч – это сделал Роналдо. Получилась накладка. Сухой после просмотра верно назначил 11-метровый и показал жeлтую Джику за грубую игру.

Хорошее решение Москалeва, хоть и несложное. Сложнее было увидеть фол на поле», – сказал Федотов.