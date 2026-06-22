Зобнин прокомментировал возвращение Дзюбы в «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы вернуться в московский клуб.

– Хотел бы, чтобы он вернулся в «Спартак»? Это было бы красивой историей?

– Я бы ничего не хотел. С Артемом в хороших отношениях, игрок хорошего уровня. Мы добивались больших побед. Желаю ему продолжать играть в футбол, чтобы не было травм, пусть определится. Он приносит пользу, рад, что он побил рекорды.