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Зобнин прокомментировал возвращение Дзюбы в «Спартак»

22 июня, 14:40
13

Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы вернуться в московский клуб.

– Хотел бы, чтобы он вернулся в «Спартак»? Это было бы красивой историей?

– Я бы ничего не хотел. С Артемом в хороших отношениях, игрок хорошего уровня. Мы добивались больших побед. Желаю ему продолжать играть в футбол, чтобы не было травм, пусть определится. Он приносит пользу, рад, что он побил рекорды.

  • Форварду Дзюбе в августе исполнится 38 лет.
  • Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов. Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Зобнин Роман
Комментарии (13)
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subbotaspartak
1782128908
Рад за Бздюбу в любом месте...другом...
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alefreddy
1782129325
то есть шел бы он лесом
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...уефан
1782129513
...дипломатично послал к херам писарчука вместе с его вопросом...
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zigbert
1782131214
Почему то эта тема появляется с завидным упорством.
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Krics
1782134123
Пусть поднимает моральный дух бо*м*жей
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Plyash
1782135646
Нам не нужен иуда , топтавший красно-белый флаг . Пусть шагает далеко и мимо , поганка порно-бледная .
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СильныйМозг
1782136602
Блудный сын вернулся с накаченными руками, хочет обнять всю семью, поделиться жизненным опытом.
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NewLife
1782139163
Клуб пенсии и пляски, задолбали. Срач тв и Канделака, возьмите уже, наконец, зюбу на работу.
Ответить
NewLife
1782139196
Клуб пенсии и пляски, задолбали. Срач тв и Канделака, возьмите уже, наконец, зюбу на работу.
Ответить
NewLife
1782139220
Клуб пенсии и пляски, задолбали. Срач тв и Канделака, возьмите уже, наконец, зюбу на работу.😉
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