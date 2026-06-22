Зобнин прокомментировал возвращение Дзюбы в «Спартак»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал желание форварда Артема Дзюбы вернуться в московский клуб.
– Хотел бы, чтобы он вернулся в «Спартак»? Это было бы красивой историей?
– Я бы ничего не хотел. С Артемом в хороших отношениях, игрок хорошего уровня. Мы добивались больших побед. Желаю ему продолжать играть в футбол, чтобы не было травм, пусть определится. Он приносит пользу, рад, что он побил рекорды.
- Форварду Дзюбе в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов. Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: «Матч ТВ»