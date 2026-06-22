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  • Глава «Динамо» – об уходе Гусева: «Остался бы, если бы принес Кубок, об этом говорилось на берегу»

Глава «Динамо» – об уходе Гусева: «Остался бы, если бы принес Кубок, об этом говорилось на берегу»

22 июня, 15:07
5

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал уход главного тренера Ролана Гусева.

  • Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре 2025 года. Самого Гусева сменил Сандро Шварц.
  • Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
  • Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

– По ходу сезона вы говорили о том, что сотрудничество с Роланом Гусевым носит долгосрочный характер. Насколько повлияло на решение о выборе другого тренера то, что команда не выиграла трофей в Кубке?

– Я так скажу – если бы Ролан Александрович принес долгожданный трофей, решение было бы однозначно в его пользу. И об этом говорилось на берегу. Да, жаль, что этого не случилось. Были яркие матчи, хорошие результаты – со «Спартаком», с «Краснодаром». Работа, которую сделал Ролан Александрович, была полезна клубу – она подняла команду в таблице, было развитие наших игроков, в основе закрепился Тимофей Маринкин. Эти результаты – актив Гусева, который он может записать себе в резюме – как свидетельство его профессионализма.

Что касается долгосрочного сотрудничества, Ролан Александрович был в свое время приглашен в штаб помощником, затем вышел на уровень главного тренера. Мы не можем понижать его в статусе. Возможно, он еще будет работать в «Динамо» через какое-то время.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (5)
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crf57
1782132399
ГУСЕВ подсидел КАРПИНА,а сам "усидеться" не смог! Ха-ха!
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Cleaner
1782133529
Со Шварцем Динамо за место В ДЕСЯТКЕ будет бороться...((( 50 ЛЕТ ДНА.
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andrei-sarap-yandex
1782134558
ГУСЕВ-плохой человек....
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Garrincha58
1782137750
А что Гусев виноват? Это кривоногие не умеют бить пенальти, а его держат и молятся на него типа никому ни за какие деньги не отдадим. Да нужен он кому само пиаром просто занимаются, чтобы поднять его значимость
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Томик
1782140932
"Маринкин закрепился" у Гусева? Да Маринкин у кого хошь закрепиться мог. Смотрю ЧМ - пасы там дают некоторые гениальные. Мысль в голове возникает: "Почти как Маринкин". Может быть слегка преувеличиваю, но впечатление оставил паренёк.
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