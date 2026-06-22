Глава «Динамо» – об уходе Гусева: «Остался бы, если бы принес Кубок, об этом говорилось на берегу»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал уход главного тренера Ролана Гусева.

Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре 2025 года. Самого Гусева сменил Сандро Шварц.

Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.

Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

– По ходу сезона вы говорили о том, что сотрудничество с Роланом Гусевым носит долгосрочный характер. Насколько повлияло на решение о выборе другого тренера то, что команда не выиграла трофей в Кубке?

– Я так скажу – если бы Ролан Александрович принес долгожданный трофей, решение было бы однозначно в его пользу. И об этом говорилось на берегу. Да, жаль, что этого не случилось. Были яркие матчи, хорошие результаты – со «Спартаком», с «Краснодаром». Работа, которую сделал Ролан Александрович, была полезна клубу – она подняла команду в таблице, было развитие наших игроков, в основе закрепился Тимофей Маринкин. Эти результаты – актив Гусева, который он может записать себе в резюме – как свидетельство его профессионализма.

Что касается долгосрочного сотрудничества, Ролан Александрович был в свое время приглашен в штаб помощником, затем вышел на уровень главного тренера. Мы не можем понижать его в статусе. Возможно, он еще будет работать в «Динамо» через какое-то время.