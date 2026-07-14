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Россиянин из «Интера Майами» рассказал о встрече с Месси

Сегодня, 00:29

Российский сотрудник «Интера Майами» Армен Орджацян вспомнил, как впервые встретил форварда команды Лионеля Месси.

– Бывали неожиданные встречи?

– У нас было мероприятие, посвящeнное выходу специальной коллекции по случаю 20 лет игры Месси за сборную. Представление формы проходило в VIP-ложе на новом стадионе «Интера». И получалось, что в один день я раздаю футболки фанатам, а в другой – стою на расстоянии вытянутой руки от Джессики Альбы. В таких случаях сначала возникает эйфория, а потом к этому привыкаешь. Сейчас, когда встречаю Месси, уже ощущение, что увидел соседа. Просто человек из твоего района. Хотя другие футболисты по-прежнему вызывают мандраж: «Оооо! Ничего себе, это же Мюллер». Понятно, что Месси больше, но ко всему привыкаешь.

– Ты пересекался с Месси вне матчей и акций клуба?

– Да. Однажды пришeл в обычный батутный центр и случайно встретил Месси. Они с Суаресом там были с семьями. Мне кассир сказал, что не первый раз заглянули. У нас вообще много звeзд. Знакомый выгуливал собаку и встретил Бекхэма. Я недавно видел Арину Соболенко, выходившую из VIP-ложи. Ким Кардашьян, Леброн Джеймс, Карлос Алькарас… Спокойнее к этому отношусь. Хотя, конечно, при встрече в батутном центре подошeл к Месси. Сказал ему, что работаю в «Интер Майами». Сфоткались.

– А где был его знаменитый охранник?

– В тот момент его почему-то не оказалось, хотя летом 2025 года он уже работал с Месси. На матчах, само собой, я сфотографироваться с Месси не могу, даже если оказываюсь на кромке поля для организации шоу в перерыве. С этим всe строго. А вообще, мне преподаватель по спортивному менеджменту говорил, что это плохая практика – работать на команду, за которую болеешь. В первую очередь важно быть не фанатом, а профессионалом. Игры могут отвлекать от работы.

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Интер Майами Месси Лионель
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